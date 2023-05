Lazio-Lecce 2-2, beffa Baroni: Oudin ripreso da Milinkovic Savic. La classifica

Termina 2-2 il match tra la Lazio ed il Lecce, valido per la 35a giornata del campionato di Serie A 2022/2023

⚽️

Allo stadio 'Olimpico' è andato di scena il match valido per la 35a giornata del campionato di Serie A, tra la Lazio di Maurizio Sarri, seconda in classifica ed il Lecce del tecnico Marco Baroni, attualmente posizionata al sedicesimo posto in graduatoria. Match terminato 2-2 con i gol di Ciro Immobile, Milinkovic Savic e Remi Oudin.

Al 20' la prima opportunità è degli ospiti: contatto in area tra Blin e Hysaj, l'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Strefezza, che sbaglia clamorosamente l'opportunità del vantaggio. Quest'ultima colta alla grandissima dalla squadra di Sarri quattordici giri d'orologio dopo: Luis Alberto innesca Immobile, l'attaccante in area solo davanti al portiere non sbaglia davanti a Falcone e permette ai suoi di andare avanti nel punteggio. Sul tramonto della prima frazione di gioco ecco il meritato pareggio dei pugliesi, all'insegna dell'equilibrio mostrato in campo tra le due squadre: l'azione parte dai piedi di Hjulmand, suggerimento di Gendrey, Oudin batte Provedel con un tiro di sinistro dal limite dell'area.

Nella ripresa completa la rimonta ancora una volta il centrocampista francese. Il secondo gol giallorosso arriva al minuto 51': l'ex Bordeaux, servito da Strefezza, in area di prima intenzione di destro supera l'estremo difensore dei capitolini per la seconda volta. Allo scadere Milinkovic Savic mette le cose a posto e salva Sarri dalla seconda sconfitta consecutiva.

Un punto comunque di platino in ottica salvezza al Lecce, invischiato nella lotta per non retrocedere. Adesso la Lazio rischia seriamente di scivolare fuori dal piazzamento Champions.