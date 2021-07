Lazio, l’annuncio di Zaia: “La squadra in ritiro ad Auronzo sarà tutta vaccinata”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nella sede della Protezione civile di Marghera

La Lazio di Maurizio Sarri, attualmente in ritiro ad Auronzo di Cadore (in provincia di Belluno) sarà tutta vaccinata a cura della Regione Veneto. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Luca Zaia. "Domani ad Auronzo presso il ritiro della Lazio vaccineremo tutta la squadra. Il presidente Lotito ci ha chiesto se c'era questa possibilità, una richiesta formulata prima ancora dell'introduzione delle norme sul green pass. Per noi è un dovere di ospitalità ed un piacere. Ci sarà la dottoressa Carraro, che ha organizzato l'intera vaccinazione", ha dichiarato Zaia nella sede della Protezione civile di Marghera.