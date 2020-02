Lazio, la profezia dell’ex Eriksson: “I biancocelesti vinceranno lo scudetto, ecco perché”

Lazio in piena corsa per lo scudetto.

La squadra di Simone Inzaghi, grazie alla vittoria conquistata contro l’Inter nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, si è portata a un solo punto di distanza dalla capolista Juventus, superando i nerazzurri. I Capitolini, adesso, possono sognare in grande.

Sven-Goran Eriksson, che ha allenato i biancocelesti dal 1997 al 2001 conquistando diversi titoli, tra cui uno scudetto e due Coppe Italia, ha detto la sua ai microfoni della Repubblica in merito alle possibilità che ha la Lazio di terminare la stagione in vetta alla classifica: “Lo scudetto lo vincerà la Lazio. Ha gli 11 titolari più forti di Inter e Juventus. È più fiduciosa e solida delle altre. Gioca meglio di tutti, ed è questo il punto. La Lazio è la più forte tecnicamente e appare sempre tranquilla. Va sotto di un gol? E che importa. I giocatori sembrano guardarsi tra loro e dirsi: “Adesso provvediamo”. Il centrocampo è il migliore in Italia, senza discussioni. E ha pochi rivali anche in Europa. Il cuore della Lazio è lì”.

