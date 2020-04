Lazio, la grinta di Patric: “Giochiamo il miglior calcio d’Italia, devo ringraziare mister Inzaghi”

Patric sulla stagione disputata finora dalla Lazio e sulla decisione da parte del governo di riprendere gli allenamenti il 18 maggio.

Nesta: “Rifiutai la Lazio per il Real Madrid. Milan? Una gioia e una liberazione, vi spiego”

Il laterale difensivo dei biancocelesti, ai microfoni di Lazio Style, ha analizzato il momento vissuto da tutto il calcio a causa dell’emergenza Coronavirus che ha stoppato ogni cosa comprese le sedute di allenamento.

Roma, Fonseca: “Mkhitaryan deve restare, ho in mente due colpi dallo Shakhtar. Ripresa? Attendiamo con ansia”

“Al momento siamo in una situazione unica, ma pensiamo al calcio, non possiamo dimenticarci di tutto quello che abbiamo fatto. Siamo secondi in classifica, poche volte ci siamo trovati lì. Serve positività, abbiamo voglia di ricominciare da dove avevamo lasciato. Siamo tutti motivati a far bene. Inzaghi? Il mister ha sempre parlato con me, dandomi fiducia, e ora ho trovato il mio spazio. La Lazio gioca il miglior calcio d’Italia e mi aiuta, perchè mi ricorda le squadre dove ho giocato da bambino. Segnare è una bella sensazione, io faccio altro, ma che cercherò anche di fare il primo gol in Serie A”.

Serie A, il Ministero dello Sport risponde alla Lega: “Nessun accordo sul riavvio del campionato”