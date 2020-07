Lazio, la carica di Tare: “Testa al Lecce, vietato arrendersi. Scudetto? Non è ancora finita”

La Lazio crolla all'”Olimpico”.

Deludono i biancocelesti, crollati in casa sotto i colpi del Milan, in un match in cui era vietato sbagliare. Il sogno scudetto si allontana e la Juventus, aggiudicandosi il derby della Mole, si porta a sette punti di vantaggio dagli uomini di Inzaghi. Un ko pesante che costringerà la squadra a non compiere ulteriori passi falsi, in questo finale di stagione, per non abbandonare definitivamente la lotta al titolo. Lo sa bene Igli Tare che, ai microfoni del “Corriere dello Sport”, ha invitato i biancocelesti a non mollare in vista della delicata sfida contro il Lecce, in programma domani alle 19:30.

“Siete forti, siete stati grandi, adesso non abbattiamoci e pensiamo al Lecce. Siete stanchi, riposate e ripartiamo subito. Avete dato tutto, su con il morale, non è ancora finita”.