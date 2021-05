Lazio, Inzaghi avverte: “La Fiorentina è un’ottima squadra. Vlahovic? Vi dico la mia”

La Lazio sta disputando un grande finale di stagione.

La squadra del patron Lotito sta rincorrendo disperatamente la Champions League, ma allo stesso tempo deve difendere con le unghia e con i denti il posto in Europa League. Dopo aver faticato nella prima parte di stagione, la compagine di Simone Inzaghi è venuta fuori alla distanza e sta dando prova del suo valore. Proprio il tecnico dei biancocelesti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina.

Simone Inzaghi non vuole disattenzioni da parte dei suoi, è convinto che i viola siano un’ottima squadra, con Vlahovic che si sta dimostrando uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico internazionale: “Vlahovic sta facendo grandissime cose, lo dicono i numeri. Sarà sicuramente un osservato speciale, come Ribery, un campione che tutti conosciamo. Al di là degli attaccanti, hanno difensori e centrocampisti di ottimo livello. Rispetto a domenica recuperiamo Acerbi e Luiz Felipe, mentre non avremo Caicedo ed Escalante che non ce l’hanno fatta”.