Lazio, Immobile: “Chi fa il Fantacalcio mi scrive, io mi alleno. Porte chiuse? Giochiamo per i tifosi”

Il commento di Ciro Immobile.

L’Italia sta ancora affrontando l’emergenza per la diffusione del Coronavirus, e dopo l’emanazione del nuovo decreto governativo tutti i cittadini italiani stanno restando nelle proprie abitazioni per cercare di limitare il contagio e provare a superare la crisi sanitaria in cui è improvvisamente piombato il paese.

Emergenza Coronavirus, Kluivert: “In Italia viviamo alla giornata. Mi alleno, non siamo in vacanza”

Intervenuto durante la diretta Instagram del famoso attore Salvatore Esposito (noto per aver interpretato il ruolo di Gennaro Savastano nella famosissima serie Gomorra), Ciro Immobile, attaccante della Lazio e attualmente capocannoniere della Serie A, ha parlato della situazione che si sta vivendo in Italia e di come sta affrontando l’isolamento: “Per noi che siamo abituati ad una vita frenetica, è un po’ difficile, ma dobbiamo essere positivi. Adesso mi arrivano ancora messaggi di gente del Fantacalcio, mi chiedono di tenermi in forma. Gli rispondo che c’è tempo per il Fantacalcio, ora dobbiamo pensare a stare tranquilli. Stavamo andando forti, sia io che la Lazio, che dobbiamo fare? Anche l’Europeo hanno spostato, la situazione è questa. Continueremo a ripeterlo fino a quando non ci stancheremo ‘Restate a casa. Isolamento? Sto giocando a Call of Duty, poi Formula 1, che è lo sport che mi piace di più dopo il calcio. Mi alleno due ore al giorno, faccio un po’ di forza, di corsa. Anche se non è semplice, qualcosa si riesce a fare. Tutti gli sport sono rinviati, va bene così, è inevitabile. Per fortuna, dopo aver giocato Juventus-Inter, hanno deciso di rimandare. Giocare a porte chiuse è brutto, il calcio è della gente. Noi giochiamo per i tifosi, per la gente che viene allo stadio. Quando ci sono tante persone che ti incitano, è diverso. Speriamo di tornare spesso alla normalità“.

Lazio, Immobile: “Vieri idolo. Quarantena tra allenamento e FIFA. Europeo? Ecco cosa ci ha detto Mancini”