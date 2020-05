Lazio, il medico Pulcini chiarisce: “Non metterò in quarantena 50 persone per un solo positivo”

“Mettere in quarantena 50 persone nel caso ci sia un solo contagio è contro il codice deontologico. Una persona sana deve essere considerata sana e non malata. Mi potrebbero radiare dall’albo dei medici”.

Non ci sta il responsabile medico della Lazio, Ivo Pulcini, soffermatosi sul protocollo del CTS e sulla questione relativa alla quarantena obbligatoria della squadra in caso di un’unica positività tra i tesserati. Pulcini, intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, ha voluto ribadire la sua posizione sottolineando che: “Farò di tutto per far valere le mie ragioni e non metterò in quarantena un soggetto sano. Se mi impongono una cosa e io mi assumo le responsabilità, no, non ci sto. Io non vedo nessuna difficoltà. Chi sta bene può giocare tranquillamente come prima del coronavirus. La curva dei contagi è molto scesa ed un’epidemia stagionale che ha un inizio ed una fine”.