Lazio, Fascetti: “Nessun calo, Immobile e Luis Alberto una garanzia. Champions? E’ alla portata”. E sullo scudetto…

Parola ad Eugenio Fascetti.

Non dimentica la Lazio Eugenio Fascetti, ex tecnico biancoceleste ricordato per la famosa stagione che permise ai capitolini di salvarsi agli spareggi dopo un avvio di stagione complicato. A ricordare quell’anno è lo stesso ex allenatore, intervenuto ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”.

“Arrivammo sfiniti a fine campionato, ma la società e i tifosi furono bravi a non farci sentire la pressione e riuscimmo a salvarci”.

Chiosa finale sulla ripresa dei campionati: “La preparazione sarà un’incognita ma la Lazio non avrà cali, ha giocatori forti e veri di grandissima qualità, e giocheranno sempre o quasi. Inzaghi è bravo, Immobile e Luis Alberto sono garanzie, ma punto su Milinkovic per il finale. La Champions è alla portata, e per lo scudetto i biancocelesti dovranno provarci, nonostante la Juve abbia un punto in più e lo scontro diretto da giocare in casa”.