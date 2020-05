Lazio, Diaconale: “Attacchi mediatici? Non siamo spaventati. Vincere così sarà più esaltante”

Arturo Diaconale scende ancora in campo a difesa della Lazio.

Torna a tuonare il responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, tornato ancora una volta a difendere il club biancoceleste dopo alcuni attacchi mediatici subiti in questi giorni dal club. Attacchi a cui lo stesso Diaconale ha voluto rispondere attraverso un lungo post pubblicato tramite la sua sua pagina Facebook.

“Sbagliano quanti pensano che aggredire personalmente Claudio Lotito e creare tensioni attorno alla Lazio possano provocare la moltiplicazione di ostacoli insormontabili sulla strada che la squadra biancoceleste intende percorrere alla ripresa del campionato”,

“Il clima d’assedio mediatico può infastidire – ha ammesso Diagonale – ma non spaventa perché a questo clima la società ed i giocatori sono abituati da anni ed anni di aggressioni e di pregiudizi sempre e comunque infondati. Chi vuole intimidire, quindi, rischia di provocare l’effetto opposto. Cioè di compattare un ambiente, squadra e tifoseria, perfettamente consapevoli che questo è il prezzo da pagare per chi osa sfidare i poteri tradizionali e consolidati in anni ed anni di predominio incontrastato. Vincere in queste condizioni sarà ancora più importante, piacevole ed esaltante!”