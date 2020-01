Lazio-Cremonese, Acerbi: “Oggi non c’è stata partita. Vi svelo il nostro obiettivo stagionale”

Tutto facile per la Lazio.

Sul campo dell’Olimpico, in occasione degli ottavi di finale della Coppa Italia, è andata in scena la sfida tra la Lazio e la Cremonese: i padroni di casa hanno vinto senza faticare con il risultato di 4 a 0 grazie ai gol di Patric, Parolo, Quissanga e Ciro Immobile. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno così strappato il pass per i quarti di finale, dove affronteranno il Napoli che oggi ha battuto il Perugia.

Al termine del match Francesco Acerbi, difensore dei biancocelesti, ha parlato ai microfoni di Rai Sport esprimendo la sua soddisfazione per la schiacciante vittoria ottenuta: “Voglio sempre fare bene e dare il massimo. Mi piace giocare e aiutare i miei compagni. Oggi non c’è stata partita. In campionato è bello vincere, con i giocatori che abbiamo è più facile. Vogliamo mantenere la posizione e puntare alla Champions League“.