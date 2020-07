Lazio, Correa non si abbatte: “Niente rovinerà questa stagione, non vedo l’ora di rialzarmi”

Joaquin Correa non si abbatte.

L’attaccante della Lazio nel corso della sfida di campionato contro il Milan (0-3 per i rossoneri) ha rimediato uno stiramento al legamento collaterale del ginocchio. Il calciatore argentino sarà costretto a restare fermo ai box per almeno 15 giorni e di conseguenza il suo campionato è quasi terminato. Il “Tucu” però non dispera e, attraverso il proprio profilo instagram, ha invitato i suoi a rialzare la testa.

“Niente rovinerà mai questa fantastica stagione. Né una brutta sconfitta, né uno stop che mi terrà fermo per qualche giorno. Non vedo l’ora di rientrare. Non vedo l’ora di rialzarmi”