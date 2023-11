Lazio-Celtic 2-0: Immobile entra e decide la sfida. Sarri momentaneamente primo

Commento e risultato della sfida di Champions League tra Lazio e Celtic andata in scena all'Olimpico alle 18:45

Termina la sfida di Champions League tra Lazio e Celtic andata in scena all'Olimpico alle ore 18:45 valida per il quinto turno della fase a gironi. 2-1 il risultato finale. Prima frazione di gioco molto noiosa dove nei primi quindici minuti ci provano Felipe Anderson e Furuhashi senza però impensierire le rispettive difese. Nella ripresa ancora il giapponese si rende pericoloso con il pallone che termina fuori di poco. Ci prova Isaksen senza inquadrare lo specchio della porta. Nel finale di match ci pensa bomber Ciro Immobile che con una doppietta tra l'81' e l'85' decide la sfida. Nel 93' rigore concesso agli scozzesi che dopo un consulto al var viene tolto. Con questa vittoria gli uomini di Sarri permettendo ai biancocelesti di portarsi al primo posto in attesa dell'Atletico Madrid.