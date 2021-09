Lazio, caso tamponi: Lotito rischia la carica di Consigliere federale. I dettagli

Attesa per domani la sentenza del CONI sul caso tamponi Lazio

E' attesa per domani la sentenza del collegio di garanzia del Coni, che si esprimerà sulla richiesta di condanna all’inibizione di 12 mesi per il presidente biancoceleste Claudio Lotito per il caso tamponi. L'accusa, come ricorda la "Gazzetta dello Sport", è di mancata comunicazione di casi Covid alle autorità sanitarie locali, del mancato isolamento dei soggetti positivi e dell’impiego in campo infine di un calciatore trovato positivo ai controlli precedenti.