Lazio-Bologna, Sarri: “Buona prestazione. Preoccupato per il Milan, Luis Alberto…”

Missione compiuta per la Lazio , che accede ai quarti di finale di Coppa Italia . In seguito al successo biancoceleste contro il Bologna di Thiago Motta , il tecnico del club capitolino, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Mediaset successivamente alla sfida disputatasi allo stadio Olimpico. Di seguito le parole del mister ex Napoli e Juventus:

"Abbiamo trovato una squadra pericolosa difficile da affrontare per chiunque. Abbiamo fatto bene. Senza l'attaccante centrale la prima mezz'ora no è stata semplice per noi. Una buona prestazione. Hysaj ha ripetuto la prova di Sassuolo. Siamo contenti di rivedere Maximiano e Patric in ottima salute".