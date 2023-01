Lazio-Bologna 1-0: Felipe Anderson incide, Sarri ai quarti di Coppa Italia. Ko Motta

La Lazio batte il Bologna e conquista il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Non molte emozioni nel match degli ottavi all’Olimpico: ai biancocelesti basta un guizzo di Pedro, che poco dopo la mezz’ora ruba palla a Sosa in area e serve Felipe Anderson, che a porta vuota non può sbagliare. La squadra di Sarri nel prossimo turno troverà la vincente di Juventus-Monza.