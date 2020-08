Lazio, biancocelesti in ritiro con i tifosi: porte aperte ad Auronzo di Cadore. I dettagli

La Lazio apre le porte ai tifosi.

I supporters biancocelesti che raggiungeranno il ritiro di Auronzo di Cadore, in programma dal 23 agosto al 4 settembre, potranno assistere sia alle sedute di allenamento, sia alle amichevoli che andranno in scena in Veneto. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata la delibera da parte della Regione Veneto in merito agli eventi sportivi. Tuttavia, non saranno ammesse più di mille persone ad evento, mentre resta da chiarire la modalità di prenotazione alle singole manifestazioni.

Inoltre, non sarà allestito il Village, dove ogni anno venivano organizzate attività collaterali per i tifosi che avevano l’opportunità di incontrare i calciatori, scattando foto e raccogliendo autografi. Infine, dovrebbero essere confermati anche altri due appuntamenti: la “Notte biancoceleste” e la presentazione della squadra in Piazza Santa Giustina (o al Palaghiaccio in caso di tempo instabile).