Lazio-AZ, Sarri: “Risultato sfortunato, avute occasioni. Casale out? Dico questo”

Parola a Maurizio Sarri . Il tecnico della Lazio in seguito al match di Conference League contro l' AZ , è intervenuto ai microfoni di Lazio Style, per approfondire il tema riguardante la prestazione offerta dalla formazione biancoceleste tra le proprie mura. Di seguito le parole dell'ex mister di Napoli e Juventus:

"Dispiace perché abbiamo fatto il primo quarto di partita dando la sensazione di essere superiori e poter vincere in maniera abbastanza netta. Non mi è piaciuto l'atteggiamento a un certo punto: abbiamo smesso di palleggiare nella metà campo avversaria e abbiamo iniziato a farlo nella nostra area. Ti metti a rischio, invece di fare 20 uscite trovi il modo di farne 50 e qualcuna ti va male. Atteggiamento non mi è piaciuto molto dopo il vantaggio. Risultato sfortunato: abbiamo avuto molte occasioni ad rete e concesso solo le due dove abbiamo preso gol. AZ: "Abbiamo sfruttato bene le distanze delle linee dell'AZ con Luis Alberto a inizio ripresa. Potevamo farlo di più ma, per farlo, bisogna che i difensori centrali escano dalla nostra area. Questo credo sia stato l'errore di stasera".