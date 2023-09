Lazio-Atletico Madrid, Sarri: “Numeri del match a nostro favore, punto importante”

Le dichiarazioni di Maurizio Sarri al termine del match, pareggiato in extremis dalla Lazio , in Champions League , contro l' Atletico Madrid di Simeone . Di seguito, le parole dell'ex Napoli:

“La soluzione ce la siamo cercata. Essere sotto alla fine del primo tempo con il gioco che abbiamo espresso non era giusto. C’era il rischio di sentirsi vittime della sfortuna e arrendersi. La squadra non l’ha fatto e siamo stati premiati giustamente. Un punto per noi è importante, l’abbiamo fatto contro la favorita del girone. Ci danno tutti come squadra in difficoltà”.