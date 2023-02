Lazio-Atalanta, Sarri: “Milinkovic lo vedo bene, noi mai con il miglior Immobile”

Le parole di Maurizio Sarri in vista del match di Serie A tra Lazio e Atalanta

Parola a Maurizio Sarri. Il vista del match tra Lazio ed Atalanta, valido per la 22a giornata del campionato di Serie A, il tecnico biancoceleste è intervenuto in sede di conferenza stampa, per presentare la sfida in programma sabato 11 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Di seguito le parole del tecnico ex Napoli:

“Basic non ha giocato poco, ha giocato. Marcos Antonio ha bisogno di essere inserito in un centrocampo che ne risalti le sue qualità, è un grandissimo palleggiatore, va supportato in maniera forte. Vecino centrale? In partite particolari si può fare, quando bisogna togliere palloni di testa, quando serve fisicità. In quel contesto può farlo. A livello di palleggio per condurre il gioco abbiamo calciatori migliori”.

CATALDI – “Ha preso un colpo, ieri era in differenziato, oggi proviamo a rimetterlo in gruppo e vediamo se sarà disponibile”.

IMMOBILE – “Noi per la mole di gioco tiriamo poco. Nella percentuale tra tiri fatti e gol fatti siamo primi. Vuol dire che andiamo alla conclusione quando vediamo un’azione pericolosissima. Noi in stagione non abbiamo mai avuto il miglior Immobile, questo va detto. Non è riuscito ad avere continuità, ancora non gira al 100%, dipende da allenamenti e partite di questo periodo”.

LAZZARI – “Fuori a Verona? Era una partita sporca a Verona, non è la specialità di Lazzari. Ora stanno giocando Marusic e Hysaj che sono in grande condizione, dipende dai momenti di giocatori. Non c’è niente di definitivo. Per domani va capito come possono giocare loro, in base alle loro scelte decideremo”.

MILINKOVIC – “Lo sto vedendo bene, molto applicato. Se a voi piace più il Milinkovic tacco e punta… a me piace più l’altra versione, lo vedo molto focalizzato, con un bell’atteggiamento nella squadra”.

FELIPE ANDERSON – “L’ho visto entrare con una gamba abbastanza frizzante, aveva bisogno di fare 30 minuti e non ancora 90. Ora è a posto”.