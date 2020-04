Lazio, Acerbi confessa: “Ecco cosa dico a Immobile durante le partite. Giovane talento? Mi fa impazzire Zaniolo”

Francesco Acerbi si racconta.

Il difensore della Lazio e grande protagonista della stagione biancoceleste, nel corso di una diretta instagram con Che fatica la vita da bomber, ha parlato dell’empatia che esiste con Immobile e svelato il nome del calciatore che lo entusiasma di più.

“È nata già dall’anno scorso questa grande amicizia. Lo coccolo sempre, gli do tante attenzioni e poi mi fa anche vincere le partite. È venuto tutto spontaneo: il bacino oppure quando in partita gli dico ‘Ciro è ora di fare gol’. Lui dice ‘sìsì’ e poi dopo qualche azione lo fa. È già accaduto più volte, anche quando la partita era in bilico. Ogni volta spero ci sia una punizione contro di noi per dirglielo. A me fa impazzire Zaniolo, è un giocatore forte forte. Ha qualità, forza fisica e ha tiro, inoltre non lo sposti. Anche Tonali è un bel giocatore. Cistana ha detto che sono un esempio? Questo fa la differenza: l’attenzione, la costanza e la voglia di migliorarti sempre. Devi sempre sapere cosa hai fatto per arrivare a una determinata partita e come hai preparato quella sfida. Io mi faccio aiutare anche da uno psicoanalista”.