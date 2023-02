Juventus-Lazio, Sarri: “Deluso dal risultato, non dalla prestazione. Milinkovic…”

Parola a Maurzio Sarri. Il tecnico della Lazio, in seguito al ko rimediato in casa della Juventus, nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Mediaset, esprimendosi sulla prova offerta dalla sua squadra in quel dell'Allianz Stadium. Di seguito le parole del mister biancoceleste: "Sono deluso dal risultato, dalla prestazione no. Abbiamo concesso pochissimo e siamo mancati negli ultimi 20 metri. La gara era sotto controllo, le uniche ripartenze le abbiamo prese nell'ultimo quarto d'ora. Abbiamo fatto una buona partita, ordinata, ma siamo mancati negli ultimi venti metri. Siamo mancati per riempimento d'area, per iniziative negli ultimi metri, per tentativi di andare a saltare l'avversario. Loro ci aspettavano bassi e non si poteva andare negli spazi. La squadra però ha tenuto il campo molto bene. Ci dispiace uscire, ma non siamo delusi dalla prestazione".