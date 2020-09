Italia, Immobile: “Scarpa d’Oro enorme soddisfazione, farò bene anche in nazionale. Rinvio Europeo? Ecco i vantaggi”

Così Ciro Immobile, attaccante della Lazio che dopo quattordici anni ha riportato il prestigioso trofeo dei cannonieri europei in Italia. Il capocannoniere della scorsa stagione di Serie A è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale italiana a Coverciano, che si sta preparando in vista dei prossimi incontri di Nations League agli ordini del C.t. Roberto Mancini. Inoltre, nell’estate del 2021, l’Italia dovrà anche disputare l’Europeo itinerante, per il quale – prima dell’emergenza Coronavirus – sembrava essere tra le rappresentative favorite per la sua conquista e il quale rinvio, a detta di Immobile, non ha per nulla penalizzato gli azzurri: “Quando vesti l’azzurro hai poco tempo per stare insieme, per questo il rinvio dell’Europeo è da vivere come un fatto positivo. Avremo ancora più tempo. Ci arriveremo dopo un percorso bello e netto”.

Chiosa finale del bomber anche per quanto riguarda la conquista della Scarpa d’Oro, crocevia importantissimo per il proseguo della carriera dell’attaccante classe ’90: “Enorme soddisfazione, ho fatto tanti sacrifici per vincerla. E’ stata dura, soprattutto la partita con il Brescia , quando ho sentito il peso di segnare per forza per superare Lewandowski. I compagni hanno giocato per me e mi hanno messo in condizione di raggiungere questo sogno. Con l’aiuto dei compagni riuscirò a fare bene anche con l’Italia”.

