Immobile, frattura alla costola: le condizioni del bomber dopo l’incidente

Attimi di paura questa mattina per Ciro Immobile . Il capitano della Lazio è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella Capitale. L'auto del bomber biancoceleste, su cui viaggiavano anche le due figlie, ha impattato con un tram della linea 19 mentre attraversava ponte Matteotti, tra Prati e Flaminio, intorno alle ore 8:30.

Resta da ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente, ma l'impatto sarebbe avvenuto ad una velocità sostenuta. Il tram - comunica Ansa - sarebbe uscito fuori dalle rotaie e l'auto del centravanti della Nazionale italiana ne è uscita distrutta. "Il tram è passato con il rosso. Io per fortuna sto bene, mi fa solo un po' male il braccio", le prime parole di Ciro Immobile dopo lo scontro. L'incidente ha coinvolto anche altre vetture. Sono sette, infatti, le persone trasportate in ambulanza all'ospedale.

Immobile è stato portato al policlinico Gemelli per accertamenti insieme alle figlie. E ad una delle due sarebbe stato applicato un collarino. Le condizioni del giocatore sono al momento buone ma, come reso noto dalla Lazio sul proprio sito di riferimento, ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell' XI costola destra.

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che, in data odierna, a seguito di un incidente stradale, il calciatore Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell' XI costola destra. Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma", il comunicato.