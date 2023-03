Gualtieri: “Cori? Episodi inaccettabili, apprezzato che la Lazio si sia dissociata”

Parola a Roberto Gualtieri . Il sindaco di Roma, dopo i fatti avvenuti durante il derby della Capitale è intervenuto ai microfoni di Radio Romanista, per esprimersi sui cori antisemiti proveniente dalla curva della Lazio . Proseguendo, Gualtieri ha mostrato tutta la sua preoccupazione in vista del match tra Roma e Feyenoord di Europa League. Di seguito, le sue parole:

"Oltre ai precedenti del 2015 e gli episodi dopo la finale di Tirana, all'indomani della partita arriveranno in città gli ispettori del Bie per la candidatura di Roma all'Expo e dobbiamo prevenire incidenti di qualsiasi tipo. Ho chiamato il ministro Piantedosi per tutelare Roma, come patrimonio artistico e culturale oltre che per tutelare i cittadini. Seguiremo tutto con grande attenzione, soprattutto le misure che verranno prese. Abbiamo chiesto anche il divieto di trasferta".