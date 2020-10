Focolaio Lazio, il ds Tare: “Situazione surreale. Rinvio della gara contro il Torino? Rispondo così”

Possibile focolaio Covid in casa Lazio.

Club Bruges-Lazio, Inzaghi: “Siamo arrivati in Belgio con 12 giocatori di movimento, non mi era mai successo”

Nella squadra guidata da Simone Inzaghi i cluster di positivi al Coronavirus potrebbero superare le dieci unità, motivo per il quale la trasferta di Champions League contro il Club Bruges è stata giocata con soli tredici giocatori della prima squadra. Il tecnico biancoceleste ha dovuto convocare molti Primavera, mancavano infatti gli infortunati Escalante, Radu e Lulic, oltre ad Immobile, Lucas Leiva, Luiz Felipe, Cataldi, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Armini. Ragion per cui, la dirigenza laziale starebbe valutando di giocare la carta del rinvio della prossima partita di campionato in programma domenica contro il Torino.

Champions League, Club Bruges-Lazio: Inzaghi con gli uomini contati e assenze pesanti. Le formazioni ufficiali

“L’ambiente è surreale ma dobbiamo essere positivi, chi scende in campo ha le carte in regola per fare bene“, ha detto Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “Chiedere il rinvio? Il pensiero è passato, ma dobbiamo aspettare tutte le verifiche dei tamponi venerdì e poi tireremo le somme di questa situazione”, ha concluso.