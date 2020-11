Crotone-Lazio, Inzaghi: “Tutto sulle condizioni di Immobile, Milinkovic e Caicedo. Luis Alberto verrà multato”

Un giorno e sarà Crotone-Lazio.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma sabato pomeriggio allo Stadio “Ezio Scida”, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è tornato a parlare delle condizioni di Ciro Immobile, tornato a disposizione dell’allenatore biancoceleste dopo essersi negativizzato. “L’ho ritrovato come l’avevo lasciato, con tanta voglia di giocare e di mettersi a disposizione della squadra. L’ho visto in discrete condizioni, anche se ha svolto soltanto due allenamenti con il gruppo”, sono state le sue parole. Ma non solo; diversi, infatti, sono stati gli argomenti trattati da Inzaghi.

SINGOLI – “Muriqi l’ho visto solo oggi, domani mattina sceglierò l’undici migliore per il Crotone. Luis Alberto? Sotto l’aspetto personale, è stata una settimana difficile per lui. In campo ha lavorato molto bene e sono contento per lui. Sa che ha fatto una cavolata e verrà multato dalla società. La positività di Milinkovic? C’è malcontento, ma anche tanti miei colleghi sono nella nostra stessa situazione. Anche Inter e Cagliari hanno avuto delle defezioni dopo questa sosta per le Nazionali. Milinkovic ci mancherà, è completamente asintomatico, spero che torni il prima possibile. Caicedo? Ha lavorato bene come tutti i suoi compagni. Ha completato tutte le sedute: come per gli altri, domani con lo staff deciderò la formazione”.

CROTONE – “Il Crotone è un avversario scomodo, gioca molto bene a calcio e ha una precisa identità. Stroppa? Ci siamo rivisti in un paio di circostanze. Mi fa piacere, è stato molto importante per me perché ho trovato lui nella squadra allenata da Materazzi al mio primo anno in A. Mi aiutò tantissimo, mi diede una grossa mano, sarà un piacere incontrarlo. Gli farò i complimenti, insieme al Benevento hanno dominato la Serie B”.

MOMENTO – “Sarà un mese molto intenso per noi. Giocheremo dieci partite prima di Natale, tutte molto impegnative. Piano piano stiamo recuperando tutti. Oggi è rientrato Strakosha, anche se non credo ce la farà per il Crotone. Luiz Felipe è fuori, anche lui ha contratto il Covid dopo la partita con la Juventus. Quanto sarebbe importante approcciare bene? Sarebbe fondamentale. Stiamo lavorando bene da mercoledì scorso. I giocatori andati in Nazionale sono rientrati in discrete condizioni. Domani avremo delle insidie da superare ma ci stiamo preparando”, ha concluso Inzaghi.