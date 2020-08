Cristiano Ronaldo non convocato, ora è ufficiale: Ciro Immobile vince la Scarpa d’Oro

Adesso è ufficiale: Ciro Immobile ha vinto la Scarpa d’Oro 2019-20.

L’attaccante della Lazio non potrà essere superato da nessuno. A sancire la vittoria del bomber biancoceleste, la scelta del tecnico della Juventus Maurizio Sarri di non convocare Cristiano Ronaldo per la sfida contro la Roma, in programma questa sera all’Allianz Stadium (fischio d’inizio alle ore 20.45). L’asso portoghese, infatti, era l’unico che avrebbe potuto raggiungerlo, con Robert Lewandowski che ha chiuso la Bundesliga a quota 34 reti.

Immobile, dunque, è il terzo giocatore italiano a conquistare questo premio: soltanto Luca Toni nel 2006 e Francesco Totti nel 2007 erano riusciti a vincere la Scarpa d’Oro. Ma non solo; con trentacinque reti all’attivo ed una partita ancora da giocare, Immobile ha vinto anche il titolo di capocannoniere in Serie A.