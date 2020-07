Calciomercato Lazio, è ufficiale: Berisha ceduto a titolo definitivo al Reims. I dettagli

Nuova avventura per Valon Berisha.

Lascia la Lazio e sceglie lo Stade Reims il centrocampista Valon Berisha. Il kosovaro, approdato in biancoceleste all’inizio del 2018 dal Salisburgo, non è mai riuscito a ritagliarsi un suo spazio in squadra. Un addio quasi indolore quello dell’ex Fortuna Dusseldorf, che lascia la Lazio a titolo definitivo per accasarsi in Francia e più precisamente al Reims. L’oramai ex biancoceleste ha firmato un contratto quadriennale col club di Ligue 1. A renderlo noto con una nota ufficiale diramata proprio pochi istanti fa, è lo stesso club di Claudio Lotito.

“La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valon Berisha alla societa’ francese Stade de Reims”.