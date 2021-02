Bologna-Lazio, Lulic: “Non possiamo permetterci queste sconfitte. Dobbiamo subito ripartire”

La Lazio perde contro il Bologna e non riesce a riscattare la brutta sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco.

VIDEO Bologna-Lazio, Mihajlovic sorprende Inzaghi: Immobile sbaglia un rigore, gol decisivi di Mbaye e Sansone

La Lazio attualmente occupa il sesto posto in classifica, per tornare tra le prime quattro, e quindi qualificarsi alla prossima Champions League, serve assolutamente una scossa. Lo sa Bene Senad Lulic, senatore della squadra capitolina, che ha provato a spiegare a cosa sono dovute le difficoltà dell’ultimo periodo.

Il calciatore bosniaco ammette le difficoltà e vuole una risposta già nei prossimi match: “C’è mancata la reazione. I rigori si possono sbagliare, ma dobbiamo sempre credere di poter segnare. Oggi siamo andati in difficoltà; avevamo tanti attaccanti, ma facevamo fatica a segnare. Dopo due sconfitte in pochi giorni è giusto farsi qualche domanda. Dobbiamo analizzare meglio e cercare di non ripetere i nostri errori. Abbiamo tante partite per dimostrare che non siamo quelli di stasera”.

I nuovi acquisti non hanno ancora garantito una costanza di rendimento, ma Lulic è convinto che potranno dare il loro contributo: “Pereira è un giocatore forte e gli serve tempo per conoscere il calcio italiano. Spero per lui che ci possa dare una grande mano perché è un giocatore forte. I nuovi danno il loro contributo, ma è difficile giocare quando hai davanti giocatori di talento come abbiamo noi. Forse saltare una partita anche ai big di saltare una partita gli farebbe bene”.