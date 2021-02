Bologna-Lazio, Inzaghi: “Dimenticare il ko in Champions, voglio una carica positiva. Sarà un match delicato”

Non sarà semplice, ma dobbiamo reagire

Queste le parole del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, durante la conferenza della vigilia, in vista del match del “Dall’Ara”, contro il Bologna, in programma domani (sabato 27 febbraio), alle ore 18.00. La gara, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, sarà senza dubbio una sfida delicata soprattutto perché arriva dopo una dura sconfitta in Champions League, contro i campioni in carica del Bayern Monaco. Una prestazione deludente dal punto di vista dell’atteggiamento, quanto meno per non aver impensierito la compagine bavarese, da poco laureata anche Campione del Mondo. Di seguito le parole del tecnico bianconceleste, in vista della gara contro i “felsinei” allenati dal suo amico, Sinisa Mihajlovic.

LA SFIDA – “Veniamo da una brutta sconfitta, ma è nostro dovere smaltire quello che è successo in Champions e trasformalo in carica positiva per la partita di domani. La sfida che ci attende è delicata e dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi”.

SCELTE OBBLIGATE – “Vediamo come va l’allenamento di oggi. Oltre agli infortunati abbiamo Escalante che è squalificato. C’è da valutare come stanno quelli che hanno giocato martedì sia dal punto di vista fisico sia mentale. Abbiamo diverse partite ravvicinate e vedremo di fare le scelte più idonee per domani”.

L’AVVERSARIO – “Il Bologna lo conosciamo. E’ un’ottima squadra con ottime individualità”.

L’AMICO DI SEMPRE, SINISA MIHAJLOVIC – “Sarà un piacere rivedere Sinisa Mihajlovic, che è un amico e un bravissimo allenatore. Avrà preparato la partita bene, quindi dobbiamo prepararci al meglio perché sarà una gara difficile e dobbiamo interpretarla nel migliore dei modi”.

