AZ Alkmaar-Lazio, Sarri: “Mondiale in Qatar una follia, nessuno ne parla ormai”

Terza gara in otto giorno per la Lazio di Maurizio Sarri . La compagine biancoceleste, dopo il pari in campionato contro il Bologna, sarà impegnata all'Olimpico nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro l'AZ Alkmaar . Nel match d'andata giovedì scorso, gli olandesi hanno prevalso per 2-1. Alla vigilia della gara, il tecnico capitolino è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi proprio sulla moltitudine di partite ravvicinate:

"Non possiamo far giocare calciatori stanchi o che possono infortunarsi, ma questo vale sempre, non solo domani. Dal 4 gennaio stiamo giocando ogni 3 giorni per via del folle mondiale, questo comporta infortuni e decadimenti di qualità e spettacolo. Però ciò non interessa a nessuno. Neanche che fuori ci sia un campo indecente. Sono rimasto l’unico dinosauro che guarda queste cose. I cambi si dovranno fare in base a quello che ci sta dicendo il medico, sperando di mandare in campo lo stesso una formazione competitiva"