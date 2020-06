Atalanta-Lazio, Inzaghi: “Tante incertezze, ma voglio una squadra affamata. Lulic? Infortunio serio, sei gli indisponibili”

Simone Inzaghi fa il punto della situazione.

E’ pronta a tornare in campo, dopo il lungo lockdown, la Lazio di Simone Inzaghi. Nella giornata di domani, infatti, i biancocelesti affronteranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini al Gewiss Stadium. Un banco di prova di certo importante per la formazione capitolina, ferma ai box dallo scorso 29 febbraio. Ne è conscio Simone Inzaghi che, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha analizzato il momento vissuto dalla sua squadra e dal calcio italiano dopo l’emergenza Coronavirus.

“C’è voglia di ripartire. Ci siamo lasciati alle spalle un momento particolare per tutto il mondo. Abbiamo voglia di ripartire, abbiamo visto dalla Coppa Italia che ci saranno delle difficoltà soprattutto all’inizio. Penso che sia uguale per tutte le squadre. Prima avevamo tante certezze come squadra, poi siamo stati fermi parecchio tempo. Abbiamo qualche problema di uomini, ma ci siamo preparati bene. Purtroppo non siamo riusciti a fare più di un’amichevole, quella con la Ternana sabato. Le altre per fortuna avevano la Coppa Italia. Sarà un finale di campionato particolare, probabilmente nessuno sa bene quello che ci aspetta. È una cosa nuova, dovremo farci trovare pronti”.

Inevitabile la parentesi relativa agli infortunati: “Leiva, Lulic, Marusic e Luiz Felipe non ci saranno domani, speriamo di recuperare almeno Marusic per la Fiorentina. Non ci saranno neanche Adekanye e Moro, ma sono convinto degli altri. Lulic ha avuto un infortunio molto serio, probabilmente ce lo darà il prossimo anno. Luiz Felipe ha avuto una lesione di primo grado, Leiva ha un fastidio che non gli permette di allenarsi regolarmente. Forza mentale? Deve rimanere questa. Per essere lì e vincere i trofei abbiamo avuto un grandissimo spirito. Abbiamo qualche acciacco ma penso che ce li abbiano tutti. Sappiamo che avevamo fatto qualcosa di importante, vogliamo riproporci con lo stesso spirito”.

Chiosa finale sulla straordinaria stagione dell’Atlanta: “Conosciamo il valore dell’Atalanta, da anni fa benissimo, i nostri percorsi sono partiti insieme, il mio e quello di Gasperini. Abbiamo fatto entrambi ottime cavalcate. Siamo squadre organizzate, abbiamo vinto, perso e pareggiato. Sarà una bellissima partita e banco di prova difficile. I ragazzi sanno cosa andranno a incontrare”.