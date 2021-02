Verona-Juventus, Paratici: “Pirlo? E’ molto tranquillo, per lui è tutto inedito. Dybala? Meglio del previsto”

Pirlo? Credo sia un inedito tutto, è il primo anno che allena. Non è la posizione di classifica, né l’emergenza…

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, è intervenuto ai microfoni del format “DAZN” prima del match contro il Verona, in programma allo stadio “Marco Antonio Bentegodi”, per la ventiquattresima giornata di campionato di Serie A. Di seguito le parole del dirigente bianconero.

“Giochiamo partita dopo partita, le insidie ci sono per tutti. Cercheremo di affrontare al meglio la sfida di questa sera. Per Pirlo è una situazione inedita, è il primo anno che allena. È sempre molto tranquillo, dà grande energia e tranquillità allo stesso tempo. Andiamo avanti così cercando di far la migliore prestazione possibile. Come sta Dybala? È stato visitato anche a Innsbruck oltre che a Barcellona, il responso è stato meno negativo di quello che si pensava. Vedremo nei prossimi giorni come procederà”.

