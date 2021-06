Van Basten, il tackle dell’ex Milan: “De Ligt alla Juventus non ha imparato niente”

Le dichiarazioni rilasciate da Marco Van Basten dopo la vittoria conquistata dall'Olanda ai danni dell'Austria a Euro 2020

Parola a Marco Van Basten.

Nella seconda giornata del Gruppo C di Euro 2020 l'Olanda ha battuto 2-0 l’Austria, staccando il pass per gli ottavi di finale alla luce dei sei punti conquistati nelle prime due partite del torneo. A portare in vantaggio gli Orange è stato Depay su calcio di rigore dopo il fallo commesso da Alaba al minuto 11. Il secondo gol è arrivato, invece, nella ripresa, dopo una splendida azione corale.

Tuttavia, il successo conquistato dagli uomini di De Boer contro gli austriaci non ha convinto Van Basten, leggendario attaccante della Nazionale olandese. "Se guardiamo quante volte Stekelenburg deve calciare la palla, questa non è una cosa positiva. Così diventa una specie di calcio da combattimento. Da dietro devi avere più visione e controllo per avanzare giocando al calcio: così puoi dominare la partita. Ma non l'ho visto finora", ha detto l'ex calciatore del Milan a NOS.

SU DE LIGT -"Lui è un difensore centrale e deve trasmettere più leadership. Deve farsi sentire, farsi valere perché deve guidare la difesa. Invece corre semplicemente dietro al suo uomo, lasciando un enorme buco. De Ligt è andato in Italia per imparare a difendere, ma non credo che lì abbia imparato molto", sono state le sue parole.