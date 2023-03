Tottenham, Conte ai saluti: Juventus, Roma e Inter studiano le prossime mosse

Antonio Conte è prossimo all'addio definitivo al Tottenham

di Anthony Massaro

Epilogo annunciato. La domanda non era se e come ma semplicemente quando. Puntualmente la separazione tra il Tottenham e Conte si è materializzata. La fine di un rapporto logoro, saturo, irrimediabilmente compromesso. Il matrimonio tra il tecnico pugliese ed il patron Daniel Levy si interromperà a breve, entrato in crisi subito dopo il pareggio contro il Southampton e le dichiarazioni al termine del match dell'ormai ex mister degli Spurs.

«Sono vent’anni che non vincono. Prestazione inaccettabile. Sono abituati, non giocano per qualcosa di importante, non vogliono giocare sotto pressione»

Provvedimento che potrebbe ufficializzarsi nelle prossime ore, di natura interpersonale e relazionale ancor prima che tecnico. Quando, come in questo caso, viene meno il rapporto di stima e fiducia nella bontà dell’operato dell'allenatore, qualsiasi divergenza di vedute diviene inconciliabile. Le insoddisfazioni sul calciomercato, i dubbi sulle qualità della rosa e soprattutto il presunto impegno mancato dei calciatori sono tra i motivi che hanno portato o porteranno la proprietà del club londinese a separare i propri cammini da quelli di Antonio Conte. Una situazione spiacevole costituita da incomunicabilità tra le parti alimentata da provocazioni, insofferenza e tensioni represse, da cui la squadra finisce inevitabilmente con l’essere sommersa. Con il timore, concreto, di finire fuori dalle proprie ambizioni. Segnale tangibile nell'ultima sfida di Premier League contro il fanalino di coda Southampton, quest'ultimo in grado di rimontare due gol di scarto ed agguantare il pareggio.

Qualora andasse in porto, il licenziamento del manager italiano da parte del Tottenham, sono numerosi gli scenari futuri da analizzare, soprattutto per quello che concerne il calcio italiano.

GLI SCENARI — Era prevedibile un ritorno in Italia al termine della stagione, oggi è quasi un fatto certo. Antonio Conte potrebbe stabilirsi nuovamente in Serie A, e sicuramente una delle big del nostro calcio lo aspetta a braccia aperte. Tra le tante possibilità ci sono ovviamente i ritorni alla Juventus o all'Inter, passando per la scommessa Roma.

Se dovesse scegliere ancora una volta bianconero, l'ex Chelsea dovrebbe aspettare che salti la panchina di Massimiliano Allegri, molto legata ai risultati che verranno conseguiti da qui al termine della stagione. Senza la penalizzazione, la Juve sarebbe seconda in solitaria, oltre ad essersi qualificata ai quarti di finale di Europa League ed alle semifinali di Coppa Italia. Risultati se da una parte più o meno convincenti, la cocente eliminazione dalla Champions League a novembre, la tarda identità ritrovata, quella di una squadra solida, compatta e aggressiva intravista nelle ultime uscite ed i 15 punti di distacco dal Napoli, sarebbero comunque buoni motivi per dare un cambio drastico in casa della Vecchia Signora.

L'avventura di José Mourinho a Roma potrebbe concludersi al termine della stagione, soprattutto in caso di grandi offerte da top club come Chelsea o Paris Saint Germain. Mete più gradite allo Special One, rispetto alla permanenza nella Capitale, nella quale i budget non sono così ampi come nelle grandi società che ambiscono alla vittoria della Champions League. Dunque, scelta non legata ad obiettivi e scelte, al momento congrue alle ambizioni della società targata Friedkin. L'ambizione di riportare lo scudetto a Roma, per Conte sarebbe una sfida probabilmente più complicata rispetto alle precedenti, con la possibilità di diventare un'icona del popolo giallorosso.

In casa Inter la situazione bolle, e bolle parecchio. Il futuro di Simone Inzaghi potrebbe essere legato esclusivamente dai successi in Champions League, ed un eliminazione ai quarti di finale potrebbe sancire la già probabile separazione. Lo scudetto è sfuggito di mano, 21 punti di distacco dalla capolista Napoli è un risultato inaccettabile per le reali ambizioni di una delle rose più attrezzate del campionato. La vittoria della Supercoppaitaliana ed il possibile trionfo in Coppa Italia potrebbero non bastare nuovamente per tenere salda la panchina dell'ex Lazio. E Conte è uno dei papabili sostituti. Il pugliese ha lasciato due stagioni fa la panchina nerazzurro, e le recenti indiscrezioni di calciomercato indicano come possibile un avvicendamento tra le parti.