“Che brutto scherzo. Un’altra prova. Persone incompetenti nelle posizioni sbagliate che soffocano il calcio svedese“.

Parole dure ed inequivocabili che portano la firma di Zlatan Ibrahimovic. Oggetto e bersaglio degli strali dello svedese è il commissario tecnico della selezione scandinava, Janne Andersson, reo di non aver schierato nell’undici titolare del match valido per la Nations League contro la Francia, l’ex Parma Kulusevski. Il talentuoso centrocampista, oggi di proprietà della Juventus, è rimasto in panchina fino al minuto settanta del match vinto di misura dai transalpini. Scelta tecnica che non è di certo piaciuta all’asso del Milan, il quale ha deciso di rendere di dominio pubblico il proprio disappunto con un tweet sul proprio account ufficiale. Non è la prima volta che il fuoriclasse ex Barcellona, Inter e Paris Saint Germain polemizza con il selezionatore della Nazionale svedese, mettendone palesemente in dubbio capacità professionali e idoneità a ricoprire il ruolo.

