Serie A, doppietta Kulusevski e tante prime volte: la top 11 Under 21 del campionato

La top 11 Under 21 della stagione 2019/2020 di Serie A.

Wyscout, celebre piattaforma che si occupa di scouting e statistiche ufficiali, ha pubblicato le top 11 dei cinque campionati principali: una assoluta e una under 21. Le formazioni sono state create secondo l’indice Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione in base alle loro statistiche.

Nel 4-4-2 selezionato da Wyscout, in porta c’è come sempre Gianluigi Donnarumma, che fin dal suo esordio domina tra i portieri Under 21 e anche tra i migliori di tutto il panorama calcistico europeo. Davanti a lui, a formare la coppia difensiva, una riconferma e un esordio assoluto: Nikola Milenkovic, nel mirino di tanti top club italiani come Milan e Napoli, e Matthijs de Ligt, grande acquisto della Juventus che dopo la fatica iniziale è riuscito ad imporsi come tra i migliori della Serie A. Anche i due terzini sono due nuovi volti della Serie A: a sinistra Theo Hernandez, che con la maglia del Milan ha dimostrato di essere uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, a destra Takehiro Tomiyasu, che grazie alle sue ottime prestazioni ha attirato su di sé l’attenzione della Roma.

Al centro del campo due dei mediani migliori del campionato, che potrebbero cambiare squadra durante l’attuale sessione di calciomercato: Sandro Tonali, promesso sposo dell’Inter, e Manuel Locatelli, che potrebbe essere un ottimo rinforzo per la Juventus di Andrea Pirlo. Sulla fascia sinistra c’è Justin Kluivert, mentre sulla fascia opposta c’è Dejan Kulusevski, che fa doppietta in quanto presente anche nella top 11 assoluta della Serie A.

In attacco è presente Federico Chiesa, ancora una volta bandiera della Fiorentina, e al suo fianco c’è Musa Barrow, che nella seconda metà di stagione è esploso indossando la maglia del Bologna, realizzando nove gol in 18 presenze.

Questo il 4-4-2 completo:

Donnarumma (Milan); Tomiyuasu (Bologna), Milenkovic (Fiorentina), De Ligt (Juventus), Hernandez (Milan); Kulusevski (Parma), Tonali (Brescia), Locatelli (Sassuolo), Kluivert (Roma); Barrow (Bologna), Chiesa (Fiorentina).