Supercoppa Italiana, tutto pronto per Juventus-Napoli: ecco dove e quando si giocherà

Si giocherà a Reggio Emilia la Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli.

Questo quanto deciso a margine dell’assemblea di Serie A svoltasi nella giornata di ieri. La sfida tra i vincitori del campionato e i vincitori della Coppa Italia è in programma il prossimo 20 gennaio. E’ stato scelto il Mapei Stadium: l’impianto sportivo di Reggio Emilia è stato preferito allo stadio Olimpico di Roma per vantaggi logistici e organizzativi. Sulla presenza o meno dei tifosi, rimangono in ballo le ipotesi “porte chiuse” o “semi-chiuse”.

Milan, Gabbia suona la carica in vista del Napoli: “Al San Paolo per vincere, questa società lo merita”

Juventus-Cagliari, Di Francesco avverte: “Aspettatevi di tutto, vogliamo giocarcela. La mia sui bianconeri”