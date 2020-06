Serie A, Zeman: “La Juventus vincerà lo scudetto, ma quanti aiuti! Atalanta top”

I pronostici di Zdenek Zeman.

La ventisettesima giornata di Serie A sembra avere regalato un balzo in avanti verso lo scudetto alla Juventus, unica vittoriosa tra le contendenti al titolo. Soltanto un punto, infatti, conquistato dall’Inter tra le mura amiche contro il Sassuolo. Si è fermata, invece, la Lazio, battuta in rimonta da una straordinaria Atalanta. Gli uomini di Maurizio Sarri adesso si trovano così a +4 sulla seconda.

L’ex allenatore, in un’intervista rilasciata “Un giorno da pecora”, in onda su Radio Rai, ha detto la sua in merito alla lotta scudetto: “La Lazio perdendo a Bergamo dà una mano alla Juventus che vincerà lo Scudetto. I bianconeri — spiega Zeman — non stanno giocando bene. Dopo tre mesi di stop crolleranno tutti durante le partite. Non hanno le condizioni per mantenere i ritmi partita. Mi ha sorpreso l’Atalanta, perché a Bergamo hanno avuto più problemi per il virus per potersi allenare. Hanno meritato la rimonta contro i biancocelesti, ma se Malinovsky non avesse indovinasto quel tiro non so come sarebbe finita. Vittoria del Napoli in Coppa Italia? Sono contento per il Napoli e Insigne che rappresenta la città”.

E sul suo futuro: “Per ora non mi ha chiamato nessuno, nel calcio oggi c’è troppa confusione. Spero che appena si chiarirà la situazione uscirà qualcosa, altrimenti — conclude Zeman — mi troverete su una panchina del parco”.

Serie A, l’analisi di Sconcerti: “Svelo la mia favorita per lo Scudetto. Belotti? lo vedrei bene con Lukaku”