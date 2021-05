Serie A, Juventus-Inter: probabili formazioni, quote e dove vedere il match in tv

La sfida tra Juventus e Inter è un crocevia fondamentale per la stagione dei bianconeri.

Il big match valido per la 37esima giornata – in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A – rappresenta l’ultima chance per la Vecchia Signora di accedere alla prossima Champions League. Una stagione fatta di alti e bassi quella della formazione di Andrea Pirlo, che arriva sul rettangolo verde dell’Allianz Stadium con meno certezze rispetto ai campioni d’Italia guidati, dall’ex, Antonio Conte.

Una sfida che, a meno di sorprese, dovrebbe essere all’insegna dell’equilibrio tecnico e tattico. Tale aspetto è fotografato in maniera nitida dalle quote dei bookmakers.

VIDEO Juventus-Inter, Conte-Agnelli odi et amo: dai trionfi al dito medio

Secondo le principali agenzie di scommesse sportive, i pronostici sarebbero indirizzati in maniera quasi netta verso la compagine bianconera. La formazione di Andrea Pirlo, infatti, ha bisogno di una vittoria per rientrare – almeno momentaneamente – nella lotta europea. La quota 2.15 si fissa per la possibile vittoria dei padroni di casa, con l’Inter che invece sembra leggermente sfavorito. 3.10 per un eventuale successo dei nerazzurri, con il pareggio che, infine, si piazza a 3.70.

VIDEO Juventus-Inter, Pirlo: “Vedere i nerazzurri campioni deve farci arrabbiare”

Di seguito le probabili formazioni del match.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku