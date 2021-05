Serie A, Juventus-Inter 3-2: derby ricco di colpi di scena, i bianconeri credono nella Champions League. La classifica

All'”Allianz Stadium” termina 3-2 per i bianconeri, il Derby d’Italia.

Termina con la vittoria della Juventus un match emozionante e ricco di episodi. Juventus in vantaggio con Ronaldo che ribadisce in rete il suo stesso penalty deviato da Handanovic, l’Inter pareggia con un rigore di Lukaku ma Cuadrado riporta avanti i bianconeri in chiusura di primo tempo. Nella ripresa il rosso a Bentancur spinge l’Inter in forcing coi nerazzurri che trovano il pari con l’autogol di Chiellini ma poco dopo arriva il rigore di Cuadrado che realizza la rete della vittoria bianconera.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA