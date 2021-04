Serie A, Juventus-Genoa: le scelte di Pirlo e Ballardini, le formazioni ufficiali del match

La Juventus ospita il Genoa, sfida da non sottovalutare per gli uomini di Pirlo che rincorrono un posto in Champions.

Le formazioni ufficiali del match valido per la 30a giornata e in programma alle ore 15.00.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Morata. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Arthur, Ramsey, Dybala, Alex Sandro, McKennie, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli. Allenatore: Pirlo

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Rovella, Zappacosta; Pandev, Scamacca. A disposizione: Marchetti, Paleari, Zapata, Goldaniga, Zajc, Ghiglione, Destro, Melegoni, Onguene, Cassata, Pjaca, Shomurodov. Allenatore: Ballardini.