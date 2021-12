Serie A, Juventus-Cagliari: Kean e Bernardeschi stendono Mazzarri, crisi per i sardi

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus. I bianconeri si impongono di misura contro il Cagliari grazie alla rete nel primo tempo di Moise Kean

Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per la Juventus di Allegri, che adesso punta forte alla zona ChampionsLeague. I bianconeri si impongono di misura contro il Cagliari, in gol Moise Kean, alla seconda marcatura stagionale. Crisi nera per la compagine di Mazzarri, che in campionato non vince addirittura dal diciassette ottobre, nella gara contro la Sampdoria.