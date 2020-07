Serie A, Juventus-Atalanta 2-2: CR7 salva i bianconeri, la Dea fallisce il sorpasso alla Lazio

Termina in pareggio la sfida tra Juventus e Atalanta.

Sul campo dell’Allianz Stadium è andata in scena la sfida tra la Juventus e l’Atalanta, che si sono affrontati in occasione della trentaduesima giornata di Serie A. Parte subito forte la Dea, che dopo quindici minuti di dominio trova la rete del vantaggio: bellissima azione tra Gomez e Zapata, che si sposta la palla sul destro e dall’interno dell’area di rigore calcia forte battendo Szczęsny, 0 a 1.

I bianconeri provano a reagire con il possesso palla, ma non riescono a trovare il gol del pareggio durante il primo tempo. Al 55′ tocco di De Roon con il braccio su cross di Dybala: l’arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Cristiano Ronaldo che calcia di potenza e batte Gollini, 1 a 1. Gli uomini di Maurizio Sarri provano a passare in vantaggio ma i nerazzurri segnano ancora una volta con un lampo: all’80 Rabiot perde il possesso e passa a Muriel, palla per Malinovskyi che calcio con il destro e trova la rete dell’1 a 2.

La Juventus si butta in avanti alla ricerca del gol del pari, riuscendo a conquistare il secondo calcio di rigore della gara per il tocco di mani di Muriel in area: dagli undici metri va ancora CR7 che sceglie lo stesso angolo e supera anche Gollini, 2 a 2.

Bellissima prestazione dell’Atalanta che perde un’occasione importante per conquistare il secondo posto in classifica e si porta ad un solo punto di distanza dalla Lazio. La Juventus dimostra di star vivendo un periodo di grande difficoltà ma grazie alla forza del suo giocatore più importante mantiene il primo posto riuscendo anche ad allungare sui biancocelesti.