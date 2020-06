Serie A, Genoa-Juventus 1-3: CR7- Dybala da applausi, Sarri risponde alla Lazio

La Juventus risponde alla Lazio.

I bianconeri hanno superato per 3-1 il Genoa in trasferta e confermato i quattro punti di vantaggio sulla Lazio che in serata ha vinto 2-1 in casa del Torino. Dopo un primo tempo dominato, ma con Perin protagonista che per tre volte ha bloccato CR7 la ripresa è iniziata bene per gli ospiti. Al 50’ si sblocca la gara con la rete messa a segno da Dybala che si libera bene della retroguardia avversaria e beffa Perin con un mancino a giro. Il raddoppio della Juventus porta la firma di Cristiano Ronaldo che al 57’ trafigge l’estremo difensore di casa con un autentico bolide. Il tris è un autentico gioiello di Douglas Costa che mette la palla all’incrocio dei pali. Al 76’ arriva la rete del Genoa che insacca con un mancino di Pinamonti che beffa Sczesny.