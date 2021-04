Serie A, Fiorentina-Juventus: probabili formazioni, quote e dove vedere il match in tv

Fiorentina e Juventus pronte a scrivere l’ennesimo capitolo di una rivalità infinita.

Nonostante le posizioni di classifica non suggeriscano un vero e proprio scontro diretto, il confronto tra la franchigia viola e la compagine bianconera porta sempre con se un relativo fascino. La Juventus è alla ricerca di punti fondamentali in ottica Champions League, con il caos creato dalla Superlega che – fino a questo momento – non sembra aver distratto più di tanto gli uomini di Andrea Pirlo. Dopo il successo casalingo contro il Parma, la Vecchia Signora cerca una conferma del suo rendimento proprio contro i rivali fiesolani, i quali hanno probabilmente poco da chiedere a questa, ennesima, stagione fallimentare.

I viola – passati per le gestioni di Iachini e Prandelli – non hanno mai trovato la continuità giusta per fare il definitivo salto di qualità. Un mix di giovani talenti e colonne d’esperienza, mai sbocciato in un complesso maturo e consapevole di poter raggiungere vette importanti a livello nazionale.

I bookmakers la vedono sfavorita nel confronto con i bianconeri, nonostante il 3-0 maturato nella gara d’andata dell’Allianz Stadium possa lasciar pensare ad un qualche scatto d’orgoglio dei toscani. Poche le possibilità che questo evento possa nuovamente verificarsi, considerando il peso specifico notevolmente importante che questa gara porta con se, specialmente a carico della Juventus. Questi ultimi risultano essere, infatti, i veri favoriti nel confronto. Un 1.55 che rispecchia momento di forma e ambizioni dei bianconeri, in cerca solo di una vittoria. Non contemplato per gli uomini di Pirlo il pareggio, poco utile a livello di classifica e quotato 4.00.

Di seguito le probabili formazioni.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All. Iachini