Serie A, da Atalanta-Milan a Bologna-Juventus: le formazioni ufficiali dei match della 38^ giornata

Utime 6 partite del campionato per la Serie A.

La Serie A si conclude domenica 23 maggio, con l’ultimo turno che decreterà quale tra le compagini ancora in corsa centrerà la qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan è ospite dell‘Atalanta, la Juventus del Bologna. Il Napoli affronta in casa il Verona. Trasferta per i giallorossi che affronteranno La Spezia, dove si giocheranno l’accesso alla Conference League con il Sassuolo, impegnato a sua volta con la Lazio. In programma questa sera anche Torino-Benevento.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

ATALANTA-MILAN:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina;, Zapata. All. Gasperini



MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Leao. All. Pioli

BOLOGNA-JUVENTUS

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Medel, Soumaoro, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo

NAPOLI-VERONA

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso



VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

SASSUOLO-LAZIO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. All. De Zerbi



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Cataldi, Lulic; Muriqi, Correa. All. Inzaghi S.

SPEZIA-ROMA

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Vignali, Capradossi, Terzi, Bastoni; Estevez, Agoume, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano



ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Mkhitaryan, El Shaarawy; Borja Mayoral. All. Fonseca

TORINO-BENEVENTO

TORINO (3-5-2): Ujkani; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Zaza. All. Nicola



BENEVENTO (3-5-2): Manfredini; Barba, Glik, Caldirola; Letizia, Hetemaj, Dabo, Improta, Foulon; Di Serio; Gaich. All. Inzaghi F.