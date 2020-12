Serie A, Ciccio Graziani a gamba tesa:”Pirlo, Dybala deve giocare! Top club sul Papu Gomez, Conte non sa gestirsi”

Nel delicato match del Luigi Ferraris che ha visto protagoniste Juventus e Genoa, la compagine bianconera è riuscita a portare a casa l’intera posta in palio grazie al solito Cristiano Ronaldo, andato a segno per ben due volte, e a Paulo Dybala, che non trovava la via della rete da ben 162 giorni. La Joya, infatti, non realizzava un gol in campionato dallo scorsa stagione agonistica, e più precisamente dal 4 luglio 2020 quando, dopo tre minuti, realizzò il gol del vantaggio nel derby con il Torino, terminato poi 4-1 in favore della squadra allora allenata da Maurizio Sarri.

Dell’attaccante argentino ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva Ciccio Graziani, ex attaccante di Fiorentina, Roma e Torino: “Ma come si fa a non far giocare Paulo Dybala?Il giocatore è imprevedibile, creativo e ricco di un talento fantastico; giocando da trequartista può fare veramente la differenza“.

Il campione del mondo di Spagna 82 ha lasciato dunque intendere che un giocatore come Paulo non dovrebbe, secondo lui, essere mai lasciato fuori dall’undici titolare e che Andrea Pirlo farebbe bene ad approfittare della straordinaria dote di talento dell’ex attaccante rosanero.

L’ex calciatore ha poi detto la sua sull’indole temperamentale dell’attuale tecnico dell’Inter:” Conte è capace a fare l’allenatore e mi piace, ma non sa gestirsi dal punto di vista comunicativo. A Cagliari ha sofferto più di tutte per portare a casa la vittoria. Non sono i moduli che fanno vincere le partite, ma i calciatori”.

E per quanto concerne l’aspra diatriba in casa Atalanta tra il tecnico Gasperini e il jolly offensivo Alejandro Gómez Graziani non ha alcun dubbio : “L’Atalanta?L’uscita social di Gomez mi fa pensare che lo scontro ha creato qualche morto. Credo che la sua avventura in nerazzurro sia giunta alla fine. Se il Papu decide di andarsene a gennaio ha subito almeno 4-5 grandi squadre pronte a prenderlo“.