Serie A, Cagliari-Juventus 1-3: CR7 cala il tris per i bianconeri, Simeone torna al gol. La classifica aggiornata

Termina 1-3 il match delle 18.00, Cagliari–Juventus.

Alla Sardegna Arena, la Juventus conquista tre punti fondamentali per continuare la lotta scudetto. La compagine bianconera, dopo aver concluso la prima frazione in vantaggio di tre gol, grazie alla tripletta siglata da Cristiano Ronaldo, a segno al 10′, al 25′ (su calcio di rigore) ed al 32′, ha amministrato l’ampio vantaggio concedendo ai rossoblù la sola rete siglata da Giovanni Simeone, che al 61′ interrompe il suo digiuno personale, tornando al gol dopo cinque mesi. Dopo il pesante passivo della prima frazione, la squadra di Semplici nella ripresa ha gestito maggiormente il possesso palla, impegnando più volte la difesa bianconera, non riuscendo però nella difficile rimonta. Sorride dunque il tecnico bianconero, Andrea Pirlo, che dopo l’eliminazione dalla Champions League, grazie a questa vittoria, continua la marcia per la lotta scudetto, portandosi a quota 55 punti in classifica, a -10 dalla capolista Inter.

DI SEGUITO LA CLASSIFICA AGGIORNATA